E' ufficiale: Bologna-Milan non si giocherà sabato 26 ottobre. Lo ha annunciato il sindaco della città emiliana con un comunicato dopo aver sentito il Questore e il Prefetto. Ma quando potrebbe essere recuperata la partita? Lo spiega Calcio e Finanza: "Le due squadre sono impegnate entrambe in Champions League fino alla fine di gennaio e a inizio dicembre partirà la Coppa Italia. Inoltre, i rossoneri di Paulo Fonseca dovranno fare a meno sia di Theo Hernandez che di Tijjani Reijnders per la gara contro il Napoli nell’unico infrasettimanale del campionato di Serie A, visto che contro gli emiliani entrambi avrebbero dovuto scontare un turno di squalifica.