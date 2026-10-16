Continua l'inizio straordinario di campionato del Frosinone di Alvini, che nell'anticipo della 7a giornata cala il poker contro il Sassuolo
VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Lautaro? Infortuni fanno parte del gioco. Bruges..."
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Continua l'inizio straordinario di campionato del Frosinone di Alvini, che nell'anticipo della 7a giornata cala il poker contro il Sassuolo: decisiva la tripletta di Antonio Raimondo, che si aggiunge alla rete iniziale di Calò.
Non bastano ai neroverdi i gol di Berardi e Thorstvedt: i ciociari salgono così al quinto posto in classifica a quota 13 punti, mentre i neroverdi restano 11esimi a 8.
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