Continua l'inizio straordinario di campionato del Frosinone di Alvini, che nell'anticipo della 7a giornata cala il poker contro il Sassuolo

Marco Astori
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Continua l'inizio straordinario di campionato del Frosinone di Alvini, che nell'anticipo della 7a giornata cala il poker contro il Sassuolo: decisiva la tripletta di Antonio Raimondo, che si aggiunge alla rete iniziale di Calò.

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Non bastano ai neroverdi i gol di Berardi e Thorstvedt: i ciociari salgono così al quinto posto in classifica a quota 13 punti, mentre i neroverdi restano 11esimi a 8.

Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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