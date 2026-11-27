Finisce 0-0 l'anticipo tra il Venezia di Davide Nicola e il Bologna di Raffaele Palladino: al Penzo la gara termina senza reti
La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark
Finisce 0-0 l'anticipo tra il Venezia di Davide Nicola e il Bologna di Raffaele Palladino: al Penzo la gara termina senza reti. Altra super prestazione di Filip Stankovic, che nel secondo tempo è decisivo per evitare la sconfitta dei suoi. Con questo risultato la squadra veneta si porta al 19esimo posto a quota 7 punti, mentre gli emiliani salgono all'8o a quota 19.
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