Terza vittoria consecutiva per il Torino di Ignazio Abate, che cala il tris al Monza di Ivan Juric nell'anticipo dell'8a giornata

Marco Astori
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Terza vittoria consecutiva per il Torino di Ignazio Abate, che cala il tris al Monza di Ivan Juric nell'anticipo dell'8a giornata. I granata vincono grazie alle reti di Fitz-Jim, Belghali e Vlasic: a nulla serve la rete di Varela per i brianzoli. Torino ora all'ottavo posto a quota 13 punti, Monza 14esimo a 7.

Torino FC v AC Monza - Serie A 2026/27

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