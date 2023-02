UFFICIALE / Serie A, lo Spezia esonera Gotti. Arriva Semplici?

"Spezia Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il Club intende ringraziare il tecnico per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali". Con queste parole, in un comunicato ufficiale, il club ligure annuncia la separazione dal tecnico dopo 23 gare in questa Serie A.