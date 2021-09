Serie A, Juventus-Samp: 3-2. Arriva la prima vittoria in casa per Allegri

A Torino la spunta la squadra bianconera: secondo successo consecutivo contro quello con la Spezia

La Juventus di Allegri conquista la prima vittoria in casa di questo inizio campionato. Finisce 3 a 2 contro la Sampdoria di D'Aversa. Dybala ha sbloccato il risultato: suo il gol dell'1-0, ma la gioia per lui dura poco. Si infortuna, problema muscolare, ed esce tra le lacrime poco dopo. Il raddoppio della Juve arriva su rigore: Allegri manda dal dischetto Bonucci e lui sigla dagli undici metri. Un gol di Yoshida accorcia le distanze prima della fine del primo tempo.

Nel secondo tempo Locatelli ristabilisce le distanze, primo gol in bianconero per lui. Arriva negli ultimi dieci minuti anche la rete di Candreva (il secondo gol in questa stagione) ma non basta. Ai bianconeri i tre punti: