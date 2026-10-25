Il Milan vince il match che chiude l'8a giornata di Serie A: finisce 0-2 a Udine grazie ai gol di Pulisic nel primo tempo e Hutchinson nel secondo.
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Il Milan vince il match che chiude l'8a giornata di Serie A: finisce 0-2 a Udine grazie ai gol di Pulisic nel primo tempo e Hutchinson nel secondo. Continua il momento nero dei friulani di Runjaic, quartultimi in classifica a 4 punti.
Ruben Amorim invece aggancia la Roma di Gasperini a 18 punti e rimane a -4 dalla coppia di testa Inter e Lazio. Proprio mercoledì è in programma la sfida tra Milan e Bologna mentre l'Inter farà visita al Venezia.
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