Serie A, durante Atalanta-Pordenone testato il centro VAR centralizzato di Lissone

La Lega Calcio ha testato la nuova struttura e nei prossimi giorni saranno testati i collegamenti con gli altri stadi di Serie A

"Il collaudo della nuova struttura ha dato esito positivo sotto ogni punto di vista", si legge nel comunicato della Lega Calcio. La FIFA prevede che i collaudi vengano fatti 14 giorni prima rispetto alle gare ufficiali per consentirne l'omologazione. Nei prossimi giorni saranno effettuate ulteriori prove presso altri stadi di Serie A.

«Il servizio di VAR centralizzato da remoto presso il Centro di Produzione di Lissone - ha dichiarato Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A - rappresenta uno dei vari servizi rientranti nella trasformazione della Lega di Serie A in una Media Company».

«Il potenziamento del prodotto televisivo passa attraverso la disintermediazione della filiera e la razionalizzazione dei flussi distributivi dei segnali. Verrà migliorato il trasporto in fibra ottica dagli stadi di ben 12 segnali in 1080p o in UHD», ha aggiunto.