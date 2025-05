Nel recupero della 34esima e ultima giornata della Serie B ha emesso i suoi verdetti sulla stagione 2024-2025. Lo Spezia di Pio Esposito (e del fratello Salvatore) è ai play-off da terza in classifica e si giocherà ai play off la possibilità di raggiungere la promozione in Serie A con Cesena, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro e Palermo (lo Spezia è terzo in classifica e si giocherà l'accesso alla finale con la vincente di Cesena-Catanzaro mentre la Cremonese, quarta, si batterà contro la vincente di Juve Stabia-Palermo.

Dopo la retrocessione in Serie C del Cosenza (certa una settimana fa dopo la sconfitta col Sudtirol e rossoblù anche penalizzati di quattro punti per violazioni amministrative) arrivano oggi anche la retrocessione del Cittadella e quella drammatica della Sampdoria che per la prima volta nella sua storia finisce in Lega Pro. In coda alla classifica si salvano Mantova e Brescia. Ai play-out per la permanenza in Serie B Frosinone e Salernitana.