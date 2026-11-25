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Dopo l’esperienza nella FIFA U-15 World Cup & Festival, andata in scena dal 24 al 30 ottobre in Azerbaigian e conclusa al dodicesimo posto, la Nazionale Under 15 tornerà in campo dal 27 al 29 novembre a Novarello per il consueto appuntamento annuale con il Torneo di Natale.

Il tecnico Enrico Battisti ha convocato per l’occasione 66 calciatori, tutti nati nel 2012, con l’unica eccezione dell’attaccante classe 2013 del Genoa, Alessandro Criscito, figlio d’arte di Domenico – 26 presenze e un gol con la Nazionale A – e fratello di Alfredo, anch’egli in forza ai liguri, che compare nell’elenco dei difensori. I convocati saranno suddivisi in tre squadre (Selezione A, Selezione B e Selezione C), composte da 22 elementi ciascuna, che si affronteranno in un torneo triangolare all’italiana.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Christian Basso (Torino), Leonardo Brigante (Torino), Gianluca D’Alfonso (Monza), Gian Piero Maria Galliera (Inter), Mattia Manca (Roma), Vittorio Zazzera (Como);

Difensori: Lorenzo Amendolagine (Juventus), Ricardo Baratti (Milan), Giovanni Biagioli (Fiorentina), Thomas Boeri (Pisa), Nicolò Bovo (Fiorentina), Alessio Carpi (Parma), Paolo Chirico (Napoli), Leonardo Cordero (Torino), Alfredo Criscito (Genoa), Christian Carmelo Donato (Como), Filippo Ferrara (Napoli), Riccardo Fiori (Cagliari), Luis Hinteregger (Torino), Alessandro Lupica (Milan), Daniel Mazzei (Lazio), Nicholas Morigi (Bologna), David Moscatelli (Sassuolo), Alessio Piu (Fiorentina), Samuele Rufo (Lazio), Marco Silvestrelli (Modena), Matteo Sorzato (Vicenza), Francesco Mathis Ventura (Inter), Eric Vian (Juventus), Lorenzo Zauri (Lazio);

Centrocampisti: Fabrizio Bacciu (Cagliari), Samuele Di Vita (Genoa), Christian Imbembo (Fiorentina), Malick Koite (Atalanta), Giuseppe Loreto (Torino), Maicol Lugaro (Inter), Alessandro Mancini (Lazio), Riccardo Melotto (Como), Sebastiano Modenese (Hellas Verona), Thomas Musella (Parma), Matar Diaw Ndiaye (Venezia), Vittorio Pistonina (Torino), Diego Porcu (Cagliari), Luigi Pugliese (Catanzaro), Edoardo Rubin (Modena), Mario Tambaro (Napoli), Badereddine Taouizi (Atalanta), Simone Turrini (Roma);

Attaccanti: Bryan Gianni Aramini (Juventus), Marco Bellarosa (Parma), Nicolò Bini (Atalanta), Gabriele Bove (Roma), Omar Canu (Fiorentina), Marco Aurelio Conti (Como), Alessandro Criscito (Genoa), Mattia Fazzalari (Juventus), Manuel Ferraro (Parma), Andrea Kostyuk (Milan), Angelo Cristiano Martello (Juventus), Manuel Pasini (Atalanta), Dubem Okechukwu (Manchester City), Riccardo Piras (Lazio), Rayan Reguig (Roma), Giuseppe Sanna (Cagliari), Nicolas Zanella (Vicenza), Giuseppe Zanini (Sassuolo).

Staff – Tecnico: Enrico Battisti; Capo delegazione: Angelo Agus; Vice Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Daniele Zoratto; Supervisore: Antonio Rocca; Tecnici federali: Antonio Candreva e Giovanni Costantino; Coordinatore dell’area portieri: Marco Roccati; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Preparatore atletico: Francesco Saverio Cosentino e Luca Bossi; Match analyst: Matteo Vendrame; Medici: Riccardo Capitani e Andrea De Fazio; Fisioterapista: Marco Cerroni; Nutrizionista: Nicola Deliso; Club Italia: Giulio Massi; Segretario: Francesco Lupi; Osservatori: Luca Briccarello, Andrea Campatelli, Massimiliano Caniato, Giuseppe Capeto, Igor Charalambopoulos, Gianpietro Di Pierro, Claudio Gabetta, Salvatore Giunta, Pino La Scala, Domenico Maggiora, Antonio Martella, Luigi Milani, Filippo Motzo, Alessandro Musicco, Manuel Nisticò, Filippo Pergolizzi, Giovanni Re, Bruno Redolfi, Santiago Walter Sabatini, Francesco Talarico e Carlo Zanantoni.

Torneo di Natale

Girone unico: Selezione A, Selezione B, Selezione C

Prima giornata (venerdì 27 novembre)

P1) Ore 15: Selezione A-Selezione B

Riposa: Selezione C

Seconda giornata (sabato 28 novembre)

Ore 15: Selezione C-Perdente P1

Riposa: Vincente P1

Terza giornata (domenica 29 novembre)

Ore 11: Selezione C-Vincente P1

Riposa: Perdente P1