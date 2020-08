Inter, sfida a Roma e Fiorentina per un difensore: lo vuole Conte, costa 15 milioni

Aumenta la concorrenza ma il prezzo scende. L’Inter non molla la pista Armando Izzo, difensore del Torino e pupillo di Antonio Conte. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del club granata favorisce la cessione del difensore, abituato a giocare nella difesa a tre e non in quella a quattro dell’ex Milan.

Ma oltre ai nerazzurri anche la Fiorentina e la Roma sono interessate a Izzo. I viola rischiano di perdere Pezzella mentre i giallorossi lo considerano un’alternativa a Smalling.

E anche il prezzo gioca a favore di un addio al club piemontese. Un anno fa il Torino chiedeva oltre 20 milioni di euro, mentre ora la società di Cairo non potrebbe spingersi oltre i 15 milioni.