Potrebbe essere arrivato davvero il momento di Ivan Provedel nell'Inter: domenica alle 12.30 contro la Fiorentina può infatti esserci l'esordio dal 1'
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Potrebbe essere arrivato davvero il momento di Ivan Provedel nell'Inter: domenica alle 12.30 contro la Fiorentina può infatti esserci l'esordio dal 1'. Lo riporta Sky Sport.
Possibile novità anche a centrocampo: con Barella e Calhanoglu può giocare dall'inizio Mkhitaryan, così come Bisseck può tornare dal 1' dietro. Tutte indiscrezioni che verranno verificate nella giornata di domani.
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