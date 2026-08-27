Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu in seguito alla vittoria contro il Monza all'esordio in campionato, l'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile questa settimana per preparare la prima trasferta della stagione, a Cagliari. Sky Sport ha fatto il punto sulle condizioni dei tre nuovi acquisti inglesi, ovvero Spence, Stones e Jones.

Getty Images

"Step by step per Djed Spence, che dopo il Mondiale sta svolgendo un lavoro di riatletizzazione. Non lo vedremo nella trasferta di Cagliari, Chivu spera di averlo per lo scontro diretto contro il Napoli. Stones? Ha giocato qualche minuto contro il Monza, non sappiamo se partirà titolare a Cagliari, comunque potrebbe mettere nelle gambe altro minutaggio".

Getty Images

"Primi allenamenti per Curtis Jones alla Pinetina con i nuovi compagni: sempre meglio per il centrocampista inglese, per il quale vale lo stesso discorso per Stones. Di sicuro lo vedremo a Cagliari, magari nella ripresa, ma magari Chivu potrebbe decidere di metterlo anche dall'inizio".

(Fonte: Sky Sport)