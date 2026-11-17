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Giornata ancora di celebrazione di Cristian Chivu per la Panchina d'Oro vinta ieri a Coverciano. Se ne è parlato anche nel corso del tg di Sport Mediaset, con un focus su quanto detto da Marotta sul conto del rumeno in tempi non sospetti. Questa la sottolineatura:

"Marotta lo aveva detto nel giorno della sua presentazione: Chivu è un ragazzo d'oro. Oggi c'è anche la Panchina d'Oro, ricevuta ieri a Coverciano. La reazione di molti dopo l'addio tempestoso di Inzaghi era stata "Chivu, chi?". Aveva cominciato male, col pareggio contro il Monterrey, poi tre punti nelle prime tre giornate di Serie A. Fuori dalla Supercoppa a dicembre e dalla Champions League a febbraio, ma ha risposto alle cadute ogni volta proponendo una squadra sempre più solida, fino al trionfo finale".