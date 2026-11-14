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Wesley Sneijder torna nel mondo del calcio. L'ex giocatore olandese si è unito alla squadra dilettantistica di Utrecht, l'Eminent Boys, in qualità di allenatore. Secondo quanto riporta Algemeen Dagblad, l'ex Inter martedì sera si è presentato al campo di allenamento dell'Eminent Boys, squadra che milita nella quarta divisione olandese.

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Sneijder è entrato a far parte dello staff tecnico in qualità di allenatore dopo che il club si è separato dal suo tecnico lunedì. "Wesley non è solo il fratello di Rodney, ma anche un nostro caro amico. Ha risposto subito in modo positivo ed è desideroso di aiutarci. Speriamo che possa dare una spinta alla squadra. Con la sua esperienza e la sua personalità, può svolgere un ruolo importante nel motivare e far crescere ulteriormente il gruppo di giocatori, molti dei quali già conosce", ha dichiarato Moes Cakir, dirigente dell'Eminent. Oggi pomeriggio c'è stato il debutto in panchina contro l'Odysseus'91, gara vinta per 3-1. Esordio vincente per l'ex nerazzurro.