Prosegue l'inserimento di Djed Spence all'interno del gruppo Inter. Per farlo l'esterno sta recuperando quelle poche nozioni di italiano che aveva assimilato nei mesi trascorsi al Genoa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nello spogliatoio e fuori si intende al volo con gli altri inglesi, Stones e Jones, ma allo stesso tempo sta provando a conoscere meglio anche Milano per adattarsi in fretta al nuovo stile di vita.

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"Ha un nutrizionista privato che lo segue e che per il momento gli ha chiesto di evitare la pizza, ma prima o dopo la proverà. Ama la meditazione, la preghiera e la playstation: gioca spesso con le tre sorelle maggiori, una delle quali, Karla Simone, è attrice di successo in patria. In campo invece sta studiando la giusta disciplina tattica: anche contro il Feyenoord ha sbagliato un paio di movimenti difensivi, però con Chivu e Kolarov sta perdendo tempo a imparare concetti tattici che in Premier League non gli avevano inculcato".

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"Nelle idee dell’allenatore, proprio come con l’Inghilterra, può giocare sia a destra che a sinistra, a seconda delle esigenze. La sua progressione, anche nei recuperi, diventerà presto un elemento fondamentale del gioco dell’Inter. O forse lo è già dalla notte del De Kuip, ma forse non l’abbiamo ancora realizzato".

(Gazzetta dello Sport)