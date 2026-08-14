Fabrizio Biasin ha commentato su Twitter la trattativa che ha portato Djed Spence a diventare un nuovo giocatore dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / Inter, Spence al Coni per l'idoneità fisica poi la firma: "Ci vediamo presto"
Djed Spence è arrivato ieri a Milano e questa mattina ha svolto le visite mediche per ottenere l'idoneità sportiva al CONI prima di firmare per l'Inter. Un'operazione da poco più di 30 mln più bonus per i nerazzurri, che avevano cerchiato il nome di Spence già un mese fa.
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Intervenuto su Twitter, infatti, Fabrizio Biasin ha voluto sottolineare come la strategia dell'Inter sia stata vincente e lungimirante. CONTINUA A LEGGERE
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