Fabrizio Biasin ha commentato su Twitter la trattativa che ha portato Djed Spence a diventare un nuovo giocatore dell'Inter

Matteo Pifferi
Screenshot 2026-08-14 alle 09.01.01

VIDEO FCIN1908 / Inter, Spence al Coni per l'idoneità fisica poi la firma: "Ci vediamo presto"

Djed Spence è arrivato ieri a Milano e questa mattina ha svolto le visite mediche per ottenere l'idoneità sportiva al CONI prima di firmare per l'Inter. Un'operazione da poco più di 30 mln più bonus per i nerazzurri, che avevano cerchiato il nome di Spence già un mese fa.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto su Twitter, infatti, Fabrizio Biasin ha voluto sottolineare come la strategia dell'Inter sia stata vincente e lungimirante. CONTINUA A LEGGERE

Biasin difensore Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti