Djed Spence è arrivato ieri a Milano e questa mattina ha svolto le visite mediche per ottenere l'idoneità sportiva al CONI prima di firmare per l'Inter. Un'operazione da poco più di 30 mln più bonus per i nerazzurri, che avevano cerchiato il nome di Spence già un mese fa.

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Intervenuto su Twitter, infatti, Fabrizio Biasin ha voluto sottolineare come la strategia dell'Inter sia stata vincente e lungimirante. CONTINUA A LEGGERE