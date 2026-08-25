Non era la prima scelta, ma aver investito una somma importante è il certificato che l'Inter crede e molto su Djed Spence. Il laterale inglese è ancora indietro di condizione, Chivu spera di averlo a disposizione quanto prima. Spence ha il difficile compito di sostituire, insieme a Diouf, Denzel Dumfries.

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"Per personalità, strapotere atletico e anche capacità di puntare l’avversario, tutti all’Inter lo reputano un giocatore in grado di dare il contributo che Chivu aveva richiesto in termini di caratteristiche. Senza trascurare le sue doti in fase difensiva, che rendono il suo profilo complementare rispetto a Diouf, ma anche la possibilità di schierarlo a sinistra all’occorrenza", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"L’ex Tottenham ha già mostrato in carriera piena affidabilità in entrambe le fasce: non a caso se fosse partito Luis Henrique in casa nerazzurra si sarebbero sentiti comunque a posto sulle due corsie. La fase di stallo nella trattativa era meramente strategia: ad Ausilio serviva tempo per far sgonfiare una valutazione schizzata alle stelle dopo l'exploit al mondiale".

(Corriere dello Sport)