Leonardo Spinazzola ha parlato di questo inizio di stagione complicato del Napoli e si è poi soffermato sul rapporto col tecnico Massimiliano Allegri. Getty Images Intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli,ha parlato di questo inizio di stagione complicato del Napoli e si è poi soffermato sul rapporto col tecnico Massimiliano

"Ormai sono abituato, diciamo che in tutta Italia è così, però specialmente in piazze come Napoli, Roma, ma anche la Juventus, il Milan e l’Inter. Sono tutte grandi squadre: basta fare due risultati negativi e sembra che cada tutto il mondo addosso. Se l’anno scorso potevamo vincere qualcosa, io penso che dopo due mesi non sia cambiato tutto. I giocatori sono gli stessi, dobbiamo soltanto ritrovarci, ma soprattutto dobbiamo ritrovare noi stessi. Ognuno di noi deve dare il proprio massimo, perché soltanto così possiamo aiutare la squadra a vincere domenica dopo domenica".

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"Allegri? Sotto l’aspetto della gestione penso che non sia cambiato nulla. È sempre stato così, fin da quando l’ho conosciuto alla Juventus. Sul piano tecnico, invece, penso che sia cambiato molto: c’è molta più intensità. È anche un allenatore che dà molta responsabilità a noi giocatori e questo, personalmente, mi piace molto. Ti responsabilizza e ti porta a sentirti ancora più coinvolto in quello che fai".

(napolicalcionews.it)