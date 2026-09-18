A Sport Mediaset, in vista di Roma-Inter, hanno messo a confronto Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini e dato i voti ai due allenatori secondo alcune caratteristiche specifiche.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui A farlo è stato Massimo Callegari che poi ha anche spiegato i giudizi, partendo dal gioco (voto 9 per entrambi): "Gioco diverso, più elettrico e fisico e di enorme intensità quello della Roma, quello dell'Inter invece è più manovrato e palleggiato e dipende ovviamente dalle caratteristiche dei giocatori ma l'idea è diversa. La sostanza, l'efficacia e anche l'estetica sono simili e di altissimo livello"

Anche lato personalità (voto 9) resiste il pareggio: "Personalità dei due allenatori: il voto è altissimo ma faccio una distinzione: quella di Gasperini si esprime di più nel rapporto con il club e nel modo in cui riesce ad imporre le sue idee e l'abbiamo visto anche l'anno scorso con l'addio di Ranieri mentre Chivu l'ha esposta nella gestione del gruppo al suo primo anno", commenta Callegari che poi evidenzia una caratteristica nella quale Chivu è meglio di Gasperini:

"C'è una voce dove Chivu spicca di più ed è quella della comunicazione (8 Gasp, 8,5 Chivu, ndr), Chivu gestisce meglio l'emotività. Gasperini, per indole e carattere, a volte è più impulsivo. Nella gestione (8,5 per tutti e due, ndr) spiccano entrambi, ricordo il caso Gomez a Bergamo, penso alla gestione di Chivu l'anno scorso post eliminazione col Bodo", commenta Callegari che poi dà mezzo voto in più (8,5 Gasp, 8 a Chivu) alla voce valorizzazione:

"Gasperini però pareggia i conti con la valorizzazione, ha valorizzato calciatori che chiaramente partivano da una base inferiore rispetto a quelli allenati da Chivu, lo ha fatto anche con Malen ma anche Chivu lo ha fatto con Chivu. Manca la voce che avrebbe dato il vantaggio definitivo a Chivu che è la permalosità, Gasperini accetterà la battuta perché è più permaloso", chiosa con una battuta Callegari.