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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Parma, Cristian Chivu ha toccato diversi argomenti. Il tecnico nerazzurro ha parlato anche del poco minutaggio di Aleksandar Stankovic. "Ale fino a ora è entrato due volte. Poteva giocare di più, l’ho detto anche un altro giorno, magari la colpa è mia perché ho un rapporto con lui che mi lega da molti anni. L’ho tenuto in braccio da piccolo, l’ho visto crescere e sono contento della maturità raggiunta".

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"Lui sa di essere capitato in una squadra evoluta, con ambizioni e consapevolezza dei mezzi diversa. Mi fa piacere che lui lavori seriamente per far vedere che a questo livello ci sa stare, ci sa fare. L’autostima e la fiducia che dimostra lo porterà prima o poi a far vedere di che pasta è fatto. Noi lo consideriamo un giocatore da Inter, questa è la cosa importante. Farà presto vedere le qualità e anche gli errori, come normale che sia”.