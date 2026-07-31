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Un'accoglienza dal forte valore simbolico ha accompagnato il primo giorno di John Stones in nerazzurro. Ad attenderlo all'Inter HQ c'era Giuseppe Bergomi, storico capitano e leggenda del Club, che ha dato il benvenuto al difensore inglese inaugurando il suo percorso con i colori dell'Inter.

Getty Images

I due hanno condiviso un momento speciale, durante il quale Stones è entrato in contatto con la storia e la tradizione nerazzurra. A suggellare l'incontro, Bergomi ha consegnato al nuovo difensore dell'Inter alcuni cimeli oltre alla sua iconica maglia numero 2: un gesto dal profondo valore simbolico che rappresenta il passaggio di un'eredità fatta di appartenenza, identità e orgoglio.

(inter.it)