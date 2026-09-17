Il difensore inglese verrà rivalutato durante la sosta per le Nazionali: spazio al classe 2008
VIDEO / Bovio a FCIN1908: "Nel gol ho messo tutta la cattiveria possibile"
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Nessuna novità in casa Inter: come previsto, John Stones non sarà a disposizione per il big match contro la Roma, in programma sabato allo stadio Olimpico, e verrà rivalutato nel corso della sosta per le Nazionali.
Al suo posto verrà convocato Leonardo Bovio, gioiellino classe 2008 che questa estate si è fatto apprezzare nel corso della preparazione pre campionato, e che in questi giorni è stato riaggregato alla Prima Squadra.
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