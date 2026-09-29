L'episodio risale allo scorso maggio: il difensore dovrà pagare più di mille sterline
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Disavventura "automobilistica" per John Stones. Il difensore dell'Inter, come racconta il Daily Mail, dovrà pagare una multa da più di 1000 sterline per aver superato il limite di 30 miglia orarie (circa 48 km/h) su una strada soggetta a restrizioni mentre si trovava a bordo della sua Range Rover dal valore di circa 150.000 sterline.
L'episodio risale allo scorso maggio, al giorno prima della vittoria per 3-0 del suo Manchester City contro il Brentford, nella scorsa stagione. Il centrale inglese, che si è dichiarato colpevole, subirà anche la decurtazione di 4 punti sulla patente.
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