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L'Inter butta via una vittoria praticamente in cassaforte contro l'Atalanta e ottiene un pareggio amaro. Questa l'analisi a DAZN di Andrea Stramaccioni:

DAZN

"Penso che l'Inter possa vincere lo scudetto, resta la squadra più forte, ma stasera ha un enorme rammarico, visto che è stata per ben tre volte in vantaggio di due gol. Queste partite ti lasciano una percezione molto negativa. Chivu ha effettuato due cambi di gestione sul 4-2, ma una squadra avanti di due gol come l'Inter... E' un pareggio che somiglia a una sconfitta".

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"Secondo me Chivu è arrabbiato: ha grande considerazione della sua squadra, ma nessun interista può essere contento dopo questa partita. Il fastidio è enorme. Akanji? Non sta giocando bene, ma è un discorso di squadra, di fase difensiva. L'allenatore oggi ha percepito che la squadra non stava percependo l'urto".

(Fonte: DAZN)