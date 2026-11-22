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L'Inter butta via una vittoria praticamente in cassaforte contro l'Atalanta e ottiene un pareggio amaro. Questa l'analisi a DAZN di Andrea Stramaccioni:

DAZN

"Penso che l'Inter possa vincere lo scudetto, resta la squadra più forte, ma stasera ha un enorme rammarico, visto che è stata per ben tre volte in vantaggio di due gol. Queste partite ti lasciano una percezione molto negativa. Chivu ha effettuato due cambi di gestione sul 4-2, ma una squadra avanti di due gol come l'Inter... E' un pareggio che somiglia a una sconfitta".

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"Secondo me Chivu è arrabbiato: ha grande considerazione della sua squadra, ma nessun interista può essere contento dopo questa partita. Il fastidio è enorme. Akanji? Non sta giocando bene, ma è un discorso di squadra, di fase difensiva. L'allenatore oggi ha percepito che la squadra non stava percependo l'urto. Esposito? Mi piace dal momento zero. Per me, di questa tipologia di attaccante, per me è il migliore del mondo. Parlo di una tipologia di attaccante che non c'è più, un nove che gioca spalle alla porta. Sono felicissimo per lui e per la Nazionale. Stravedo per lui, lo vedo al top".

(Fonte: DAZN)