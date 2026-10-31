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Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Milan-Inter, Andrea Stramaccioni ha parlato così del match di San Siro:

"Il dolcetto potrebbe essere per l'Inter, lo scherzetto ha tutta l'intenzione di farlo il Milan. C'è una pressione enorme su Amorim, anche i giocatori poi aiutano l'allenatore a vivere il suo primo derby. Io avevo Zanetti, Cambiasso, Milito, grandi giocatori. Amorim, per vincere il derby, ha bisogno dei suoi calciatori. La fiducia di Cardinale nei confronti di Amorim è importante, dà fiducia a tutto l'ambiente"

Sullo stadio

Sulle scelte di formazione

"Possiamo cambiare tutti gli stadi del mondo ma il derby è della gente, c'è questo senso di verticalità, il pubblico trascina gli eventi della partita, questo lo rende unico nel mondo""L'avevamo suggerito a Carlo Ancelotti di convocare Carlos Augusto. Sono due le scelte importanti di Chivu: Carlos Augusto al posto di Dimarco e la rinuncia della seconda punta al fianco di Thuram, ipotizziamo ci sia Diouf trequartista. Il derby sfugge anche a valori e dinamiche tecnico-tattiche, è una cosa stupenda.Il primo che è entrato in campo è Modric, la carta d'identità non conta, conta averli in campo. L'Inter ha tanti giocatori così, Barella e Calhanoglu"

Su Thuram

"Lui è in un grande momento, senza Lautaro. Oggi schierato unica punta, è la consacrazione del livello di questo giocatore. L'attacco è sulle sue spalle, lui è pronto, sempre più leader, sempre più centrale in nerazzurro"