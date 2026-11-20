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Nel suo intervento sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni ha fatto una panoramica sull'Inter alla vigilia di un mese di fuoco per i nerazzurri di mister Chivu:

"L’Inter può sicuramente ambire al sorpasso dei biancocelesti, nonostante gli impegni in Champions. La sensazione è che la squadra alle volte si misuri anche con se stessa e con l’approccio di gara che riesce a mettere in campo. Dopo le difficoltà nel derby, l’Inter vista contro il Como è stata per me la migliore della stagione: intensità, qualità, varietà di soluzioni ed esperienza".

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"Se è quella la vera Inter, è durissima per tutti in Serie A. E mancava Lautaro... Il suo rientro è fondamentale per Chivu sia in campionato sia in Europa, così come in Coppa Italia e in Supercoppa. Fino al 3 gennaio in campionato affronterà squadre oggi nella parte destra della classifica, anche se reputo i due incroci con la Bundesliga (Stoccarda e Borussia) molto importanti per il piazzamento e la crescita in Champions. E poi hanno recuperato anche Jones e Stones: sono in questi momenti che serve il contributo di tutti".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)