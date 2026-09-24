Paolo Stringara, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche di attualità come ad esempio i rinnovi di Calhanoglu e Rabiot:

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"Calhanoglu lo rinnoverei e Rabiot no. Il turco da anni gioca nella stessa società e fa viaggiare ancora molto bene la palla. Rabiot invece è un incursore che si butta dentro, quindi con il passare degli anni potrebbe avere più difficoltà".

Su Vlahovic e Italiano

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"Alla Juventus manca Vlahovic e al calcio italiano e al Bologna manca Italiano. Proprio per i rossoblù penso che con Palladino si possa risalire, per quanto rimangano delle domande sul perché cambi squadra ogni anno nonostante faccia bene. Sul serbo invece bisogna dire che non è mai stato amato tantissimo e che anche gli altri che hanno giocato nell'attacco bianconero hanno faticato. Mi chiedo però, negli ultimi due anni siamo sicuri che Vlahovic abbia fatto peggio ad esempio di Thuram? In alcuni momenti il francese dell'Inter è stato imbarazzante e non riusciva quasi a correre. L'ho rivisto contro la Roma, ma io negli ultimi due anni prenderei il serbo".

(TMW Radio)