Inter, Suarez ipotesi complicata ma da non scartare. Ma non sarà contropartita per Lautaro

Nella giornata di ieri hanno preso vigore le voci proveniente dalla Spagna che accostavano Luis Suarez all’Inter: l’attaccante uruguaiano è in uscita da Barcellona, e ha da poco sostenuto l’esame per ottenere il passaporto italiano. Vederlo con la maglia nerazzurra, secondo il Corriere dello Sport, al momento appare uno scenario molto complicato, seppur da non escludere a priori:

“Da Barcellona intanto rimbalza la voce di un possibile interessamento dell’Inter per Suarez, che da ieri è più vicino ad avere il passaporto italiano, se l’uruguaiano non andrà alla Juventus. Viste le difficoltà nerazzurre a chiudere l’operazione Vidal complici le mancate cessioni e l’ingaggio assai elevato del Pistolero, sembra un’eventualità complicata, ma non da scartare del tutto soprattutto negli ultimi giorni di mercato. Difficile però pensare che sia inserito anche come parziale contropartita per Martinez: il Barça non ha perso tutte le speranze, ma sa che sarà più semplice organizzare un’offensiva nel 2021“.