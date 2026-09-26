È degna di essere raccontata l'assurda storia di Hakan Sukur. L'ex attaccante dell'Inter vive attualmente a una quarantina di chilometri da San Francisco perché ha dovuto lasciare il suo Paese più di dieci anni fa per sfuggire al carcere. Dalla California l'ex giocatore ha raccontato la sua storia a L'Equipe. "Sono pronto a raccontare tutto. La gente deve sapere quello che vivo, non è una finzione è tutto reale".

Anno 2011. L'ex giocatore dell'Inter, ritiratosi da tre anni, sogna di diventare presidente della Federazione turca. "La Turchia era molto indietro nel settore calcistico. In Francia ci sono centri di formazione per i giovani, c'è Clairefontaine, strutture molto rigorose orientate al successo, mentre da noi non c'era nulla. Avevo tantissimi progetti in mente per sviluppare tutto questo. All'epoca andavo d'accordo con Erdogan. Alla fine diede l'incarico a suo genero. Mi candidò e fui eletto deputato, lontano dal mondo del calcio. Capì rapidamente che aveva utilizzato la mia popolarità e la mia immagine per assicurarsi il proprio futuro e raccogliere voti. Ho visto i lati più oscuri della politica".

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Nel frattempo, alcune indagini anticorruzione coinvolgono diversi membri e persone vicine al partito presidenziale. Erdogan accusa il movimento di Fethullah Gülen, predicatore musulmano successivamente considerato terrorista dal potere, di avere infiltrato la magistratura nel tentativo di rovesciarlo.

«Sono sempre stato associato a Gülen perché avevo detto di apprezzare le sue idee di tolleranza e di convivenza, ma non sono mai stato un "gülenista", non ho mai aderito al suo partito.Ho deciso di dimettermi dal mio incarico, come altri deputati, in reazione ai crimini anticostituzionali che erano stati rivelati. Non volevo essere associato a tutto questo. Nient'altro».

STATI UNITI

«Ero pronto a difendermi davanti ai tribunali turchi se avessi avuto la possibilità di essere giudicato equamente. Purtroppo era impossibile. Il regime decide chi deve o non deve finire in carcere. La loro parola è legge e usano la politica come uno strumento di manipolazione. Il governo sarebbe stato totalmente incapace di dimostrare ciò di cui mi accusava. Ho semplicemente reagito a quelle che consideravo vere ingiustizie dimettendomi. Si sono serviti di me, il calciatore turco più famoso del Paese, per seminare la paura e dimostrare che potevano colpire chiunque».

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«Bisognava partire. Qui, negli Stati Uniti, si può esprimere la propria opinione senza paura. È un Paese governato dallo Stato di diritto. E volevo che i miei figli fossero liberi, indipendenti, che scoprissero altre culture. Ma i primi anni sono stati difficili. Mi hanno insultato, calunniato. Sono entrati in casa mia, hanno sequestrato i miei beni, le mie proprietà, tutto ciò che avevo guadagnato con il sudore della fronte. Ci sono persone nei miei appartamenti, non so nemmeno chi siano, non ricevo più nulla. Mi hanno portato via tutto. Il mio sogno è rimanere in questo mondo che amo, continuare a esserne coinvolto e a dare il mio contributo. Mi sento spesso solo, ma sono un uomo fortunato. Ho una moglie incredibile, è la mia eroina, e anche dei figli meravigliosi. Sogno di tornare in Turchia, è il mio Paese. Amo il mio popolo, anche se l'immagine che ha di me è deformata».

(L'Equipe)