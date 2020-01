Inter, Tabarez su Godin: “Super professionista: non era abituato alla difesa a 3 ma…”

Nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il CT dell’Uruguay Oscar Tabarez ha risposto così alla domanda su Diego Godin.

“Diego è il capitano della nazionale, è un leader qui ed è un simbolo del progetto di riaffermazione nazionale che abbiamo lanciato quando siamo arrivati. Io sono nato poco dopo la grande vittoria al Maracanà contro il Brasile della nostra nazionale, nel Mondiale del 1950. Da lì, il calcio in Uruguay è andato avanti con un fardello pesantissimo, schiacciato da un confronto inutile, controproducente: come se quel momento, ovviamente incredibile e unico, non fosse più raggiungibile. La nostra idea era tirar su una generazione che credesse in se stessa, che dimostrasse al Paese che anche con 3 milioni di abitanti si può competere contro le grandi potenze europee, e a volte batterle. Ci siamo riusciti, abbiamo riattivato l’orgoglio nazionale calcistico. Godin è cresciuto con noi diventando un punto di riferimento mondiale, come la nazionale. Sta giocando in un sistema poco abituale per lui: difendere a 3 ti espone all’uno contro uno nel settore laterale e lontano dalla tua area. Però è un super professionista e si è adattato, lo vedo bene. Per noi è imprescindibile”.

Su Godin è trapelata nelle ultime ore un’indiscrezione dalla Turchia