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Intervenuto negli studi di SportMediaset, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così del mercato dell'Inter: "L'Inter è più forte, ha messo dentro giocatori di personalità e che sanno come si vince. Stones dietro è una garanzia, ma ha completato una rosa già di altissimo livello.

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E poi c'è la conferma di Esposito: l'ho paragonato ai Totti, Del Piero, Nesta, Cannavaro, quei giovani che più giocano più crescono. Abbiamo un grande patrimonio del calcio italiano, avrà una crescita continua: può dare tanto".