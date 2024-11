L'attaccante dell'Inter è stato protagonista in positivo e in negativo nel successo per 2-3 contro la Corea del Nord

Fabio Alampi Redattore 14 novembre 2024 (modifica il 14 novembre 2024 | 15:33)

Giornata da montagne russe per Mehdi Taremi: l'attaccante dell'Inter è stato il grande protagonista, in positivo e in negativo, nel successo per 2-3 del suo Iran contro la Corea del Nord.

L'ex centravanti del Porto ha letteralmente trascinato i suoi compagni di Nazionale nel primo tempo, chiuso in vantaggio per 0-3: 3 assist per il nerazzurro, che ha propiziato i gol di Ghayedi e Mohebi (doppietta). Tutta un'altra musica nella ripresa: prima l'autorete sugli sviluppi di un calcio d'angolo che ha riaperto la partita, poi un rigore sbagliato al 67' che avrebbe potuto chiudere i conti.