Il giornalista Gianfranco Teotino a Sky Sport ha parlato così di Davide Frattesi dopo il terzo gol nelle prime 3 partite di Serie A.
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Il giornalista Gianfranco Teotino a Sky Sport ha parlato così di Davide Frattesi dopo il terzo gol nelle prime 3 partite di Serie A:
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“Probabilmente con questi inserimenti Frattesi è il più forte centrocampista italiano, non è un caso che fosse anche il capocannoniere della Nazionale a un certo punto. Ma la verità è che il gioco dell’Inter non prevede questi inserimenti e infatti i centrocampisti nerazzurri segnano più da fuori area che su inserimento”.
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