Il giornalista Gianfranco Teotino a Sky Sport ha parlato così di Davide Frattesi dopo il terzo gol nelle prime 3 partite di Serie A.

Alessandro Cosattini
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VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

Frattesi

Il giornalista Gianfranco Teotino a Sky Sport ha parlato così di Davide Frattesi dopo il terzo gol nelle prime 3 partite di Serie A:

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Frattesi

“Probabilmente con questi inserimenti Frattesi è il più forte centrocampista italiano, non è un caso che fosse anche il capocannoniere della Nazionale a un certo punto. Ma la verità è che il gioco dell’Inter non prevede questi inserimenti e infatti i centrocampisti nerazzurri segnano più da fuori area che su inserimento”.

lautaro teotino sky

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