Gianfranco Teotino, giornalista ed opinionista, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato cosÃ¬ della Lazio in ottica scudetto
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Gianfranco Teotino, giornalista ed opinionista, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato cosÃ¬ della Lazio in ottica scudetto.
«La Lazio sta facendo un capolavoro, ma per lo Scudetto la rosa per me resta sotto a Inter, Roma e Como e non basterebbero 1 o 2 colpi a gennaio: perÃ² la Champions Ã¨ reale. Ottimo gruppo e gioco, trascinati da Taylor, Isaksen, Frattesi e MandasÂ».
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