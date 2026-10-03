VIDEO FCIN1908 / Malagò: "Mazzola? Avevo 10 anni, ci ha fatto innamorare del calcio. Grazie"

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Martedì 6 ottobre la Giunta Coni discuterà il caso tesseramento di Giovanni Malagò, andando a votare poi l'eventuale commissariamento. Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha esposto la sua teoria:

"Ho letto che alla Giunta del CONI ci saranno anche Petrucci e Carraro. Qui si sta commettendo un errore. Sparo la mia ipotesi pazza? Se fanno il commissariamento e se fanno Malagò out, ok ci saranno i ricorsi ma occhio che Mancini si può anche dimettere secondo me. Un gesto Mancini lo farà.

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Ricordiamo che per andare in Arabia si dimise, poi tutta sta difficoltà in cui fece cadere l'Italia non la ricordo visto che Spalletti arrivò tre giorni dopo. Mancini ha fatto un errore ma resta il simbolo di un gesto fatto passare come ostativo per la nomina di Mancini. La cosa che mi fa arrabbiare della politica è che si prendono delle decisioni per invidia, gelosia ma anche di opportunismo"