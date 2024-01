Thiago Motta: “Via con una sensazione strana. Episodi? Se non parla la società…”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan: "Degli arbitri non parlo, ne deve parlare la società, il mio direttore sportivo Giovanni Sartori. E se non ne parla, vuol dire che per lui va tutto bene. Sono veramente orgoglioso oggi di poter allenare questi ragazzi, hanno fatto qualcosa di fantastico. Tutti hanno fatto una grandissima prestazione. Peccato, vado via con una sensazione strana".