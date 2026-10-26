A Marcus Thuram stato negato un rigore solare contro la Fiorentina. L'attaccante francese al 61esimo è entrato in area, ha saltato nettamente Viery che lo ha sgambettato. Mariani in un primo momento aveva indicato il dischetto del rigore salvo poi cambiare subito idea. "Gli arbitri pensano che io sia un simulatore", ha detto Tikus al termine della gara alla fine ribaltata e vinta dai nerazzurri. "Thuram si sta facendo la fama di quello che accentua i contatti: è davvero così?", si chiede la Gazzetta dello Sport.

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"Per l’esempio più calzante non bisogna andare troppo indietro. Al Dall’Ara, nel 3-1 in rimonta contro i rossoblù, il francese è stato ammonito al 61’ per aver simulato in occasione di un contatto con Darmian, cercato di proposito. Oltre al cartellino, Thuram è stato anche multato di duemila euro per “aver simulato un intervento falloso”. Tuttavia, attraverso l’Haier Cam del direttore di gara Doveri, è stato possibile capire lo scambio di battute tra lui e l’attaccante. “Niente, niente…”, dice l’arbitro. “Te lo giuro, te lo giuro”, risponde Thuram".

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"C’è anche un altro precedente. Il 14 gennaio 2026 Thuram rimediò un altro giallo per simulazione al minuto 14 di Inter-Lecce, gara decisa da Esposito nella ripresa. In quell’occasione, Marcus cadde in area dopo un contatto con Pierotti e incassò un giallo dall'arbitro Maresca per simulazione. In quel caso, il francese aveva torto. Con la Fiorentina invece no".

(Gazzetta dello Sport)