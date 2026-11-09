Se l'assenza di Lautaro in queste settimane si è sentita poco, è soprattutto grazie a Marcus Thuram. L'attaccante francese ha fatto quello step di crescita che gli si chiedeva, si è caricato il peso dell'attacco nerazzurro sulle spalle e ha trascinato i compagni. Lo ha fatto anche ieri nella gara contro il Como insieme a suo compagno d'attacco, Pio Esposito.

Getty Images

"Il francese è stato una iradiddio, l’azzurro ha spostato le montagne con il fisico e le idee: a vederli così affiatati, ci si dimentica che fuori c’è ancora re Lautaro, giusto per capire quanta forza smisurata abbia davanti l’Inter di Chivu. La coppia si è salutata a fine partita, vista la sosta che si spalanca per tutti, ma si rivedrà già tra tre giorni nello stesso luogo: giovedì qui a San Siro c’è Italia-Francia", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Getty Images

"Sarà un caso, ma Marcus ha messo le ali senza il gemello argentino e questo anno solare lo ricorderà per la vita: nel 2026 ha preso parte a 22 reti (15 gol più 7 assist), nello stesso periodo soltanto Donyell Malen (26) ha fatto meglio in A. L’assenza di Lautaro è stata un acceleratore potente anche per la scalata di Pio verso l’iperuranio: adesso è il primo giocatore italiano nato dal 2005 in poi a raggiungere quota 10 reti in A. L’ultimo interista a toccare la doppia cifra a un’età più giovane era stato quel campione di precocità di Balotelli: 18 anni e 271 giorni. Esposito junior promette tutt’altra carriera rispetto a Mario, lo si capisce anche da come ha servito Dimarco da centrocampista consumato nell’azione del gol di Thuram. E, soprattutto, da come ha parlato dopo aver segnato la seconda rete in due partite".

(Gazzetta dello Sport)