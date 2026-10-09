GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

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Dopo una lunga sosta dovuta alla finestra degli impegni delle Nazionali riparte finalmente il campionato italiano: l'Inter scende in campo contro il Parma nella gara valida per la 6ª giornata della Serie A 2026/27. La squadra di Chivu arriva alla partita da imbattuta grazie alle quattro vittorie e un pareggio delle prime cinque giornate: l'Inter occupa attualmente la prima posizione in classifica con 13 punti, gli stessi di Roma e Lazio, mentre il Parma è al quindicesimo posto con 4 punti.

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I PRECEDENTI

Sono 58 i precedenti tra Inter e Parma in Serie A: il bilancio vede i nerazzurri in vantaggio con 25 vittorie contro le 16 dei ducali, mentre 17 pareggi completano il quadro. L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Parma in campionato: si parla di sei successi e tre pareggi. Nelle 29 gare giocate a Milano tra le due squadre il Parma ha ottenuto solamente due successi, nel 1999 e nel 2018.

IL MOMENTO DELL'INTER

Contro la Roma, l'Inter ha evitato la sconfitta dopo essere stata in svantaggio di due reti per la terza partita di fila in Serie A: prima dei nerazzurri c'era riuscito solo il Bologna nel 1937 con tre pareggi. Da 135 partite consecutive di campionato l'Inter non termina una gara con il risultato di 0-0: nessuna squadra nella storia della Serie A era mai arrivata a quota 100. L'Inter è la squadra che ha effettuato più tiri in porta in questo campionato, 37: il Parma invece è ultimo in questa graduatoria a quota 14. Nerazzurri (14.5) e crociati (3.4) sono anche rispettivamente primi ed ultimi nella classifica degli Expected Goals del torneo in corso. La squadra di Chivu guida anche in altre voci statistiche: i nerazzurri sono la squadra che ha effettuato più cross su azione in questo avvio di campionato (83) e che hanno fatto registrare il possesso medio più alto, 63.1%.

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THURAM E PARMA

Marcus Thuram, a segno in ciascuna delle quattro sfide giocate in Serie A contro il Parma, è uno dei soli tre giocatori che hanno segnato almeno cinque gol e fornito almeno cinque assist da inizio aprile nei cinque grandi campionati europei (8G, 5A), insieme a Lamine Yamal e Corentin Tolisso. Parma è anche la città dove Marcus è nato il 6 agosto 1997, quando papà Lilian giocava con la maglia dei ducali.

MKHITARYAN E UN GOL PER LO SCUDETTO

Il Parma è la squadra contro cui Henrikh Mkhitaryan ha preso parte a più reti in carriera nei maggiori cinque campionati europei: otto, quattro gol e quattro assist. L'ultima di queste reti è datata 3 maggio 2026, nella sfida vinta 2-0 dall'Inter che ha regalato aritmeticamente il 21° Scudetto alla squadra di Chivu, partita aperta proprio da un gol di Thuram.