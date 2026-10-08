L'attaccante dell'Inter è sempre andato a segno contro la formazione ducale
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Marcus Thuram, a segno in ciascuna delle quattro sfide giocate in Serie A contro il Parma, è uno dei soli tre giocatori che hanno segnato almeno cinque gol e fornito almeno cinque assist da inizio aprile nei cinque grandi campionati europei (8G, 5A), insieme a Lamine Yamal e Corentin Tolisso.
Parma è anche la città dove Marcus è nato il 6 agosto 1997, quando papà Lilian giocava con la maglia dei ducali.
(inter.it)
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