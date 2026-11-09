Barella-Thuram: l'Inter sulle spalle de suoi leader. Sorpresa e delusione di inizio anno

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Marcus Thuram è stato il grande protagonista del successo dell'Inter contro il Como: un gol e una prestazione totale per l'attaccante francese, letteralmente imprendibile per i difensori lariani.

Getty Images

I tifosi nerazzurri non hanno avuto dubbi: è lui il Man of the Match della partita, vittoria schiacciante nel sondaggio social indetto dal club interista.