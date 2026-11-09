L'attaccante francese è stato il grande protagonista del successo della formazione di Chivu
Barella-Thuram: l'Inter sulle spalle de suoi leader. Sorpresa e delusione di inizio anno
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Marcus Thuram è stato il grande protagonista del successo dell'Inter contro il Como: un gol e una prestazione totale per l'attaccante francese, letteralmente imprendibile per i difensori lariani.
I tifosi nerazzurri non hanno avuto dubbi: è lui il Man of the Match della partita, vittoria schiacciante nel sondaggio social indetto dal club interista.
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