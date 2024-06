In Francia si parla dei dubbi di Didier Deschamps sulla formazione titolare all'Europeo in Germania. Il ct della Francia, da quanto scrive l'Equipe, ha in mente il suo undici ideale. "Tutto fa pensare che si tratti di un 4-3-3, ma all'allenatore basta ripercorrere le sue diverse esperienze, a partire dal 2014, per ricordare che i giocatori che iniziano un torneo non sono necessariamente quelli che lo finiscono. Partito a destra della difesa durante la prima partita contro l'Australia nel 2022 (4-1), Benjamin Pavard, ad esempio, è poi rimasto in panchina fino alla finale dei Mondiali persa contro l'Argentina. Con cinque sostituzioni a partita c'è speranza per tutti, anche per chi, nei discorsi di oggi, sembra partire da lontano", si legge a proposito del difensore dell'Inter (che in nerazzurro gioca da braccetto di destra in una difesa a tre e preferisce giocare da centrale ormai).