Thuram, Sommer e Pavard, ma non solo. TS: “Profumo di gloria con la BundesInter”

Thuram, Sommer, Pavard: tre acquisti che hanno in comune il fatto di arrivare dalla Bundesliga. Ma l'anima "tedesca" dell'Inter non finisce qui , come scrive Tuttosport: "L'Inter tedesca per tutti gli appassionati è una sola, quella capace di vincere lo scudetto dei record con Giovanni Trapattoni in panchina, trascinata in campo da Andreas Brehme e Lothar Matthaeus, arricchita nella stagione successiva dall'arrivo di Jurgen Klinsmann. Era la risposta nerazzurra al fenomenale Milan degli olandesi Rijkaard, Gullit, Van Basten.

[...] Ma in modo diverso anche questa Inter ha forti legami calcistici con la Germania. Con l'acquisto di Pavard sono ben tre i rinforzi estivi targati Bundesliga. Il primo è stato Thuram ingaggiato a parametro zero dopo essere finito a scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach. Il secondo è Sommer prelevato dal Bayern Monaco per rimpiazzare Onana. Il terzo è Pavard, pescato in Baviera come il portiere. Due francesi e uno svizzero: questa volta non si tratta di un trio di tedeschi. Ma di un terzetto trapiantato dalla Bundesliga in Serie A".