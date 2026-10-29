GUARRO e PACE EP33: Inter, 3 punti e 8 insufficienti. La radice marcia non riguarda l’approccio

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Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il giornalista del Corriere della Sera, Paolo Tomaselli, ha commentato la sofferta vittoria dell'Inter contro il Venezia. "Chivu è stato il primo ad ammettere che l'Inter ieri è stata fortunata, ha rischiato grosso contro l'ultima in classifica".

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"Mi aspetto più energia ed argomenti da spendere nel derby e contro il Feyenoord. Anche con la Fiorentina l'Inter aveva i giri del motore bassi. In questi primi due mesi ci sono dei fili conduttori, tra cui una sottovalutazione iniziale della partenza di Dumfries. Diouf fa un altro tipo di gioco".

(Tutti Convocati)