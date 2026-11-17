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A margine della presentazione della collaborazione tra Haier e Banco Alimentare nella lounge Haier alle Atp Finals di tennis a Torino, Luca Toni ha parlato anche del campionato ormai pronto a ripartire dopo la sosta per le Nazionali:

"La Roma sta facendo bene, sta facendo il suo campionato. Penso che sulla carta l'Inter sia più forte, ha una rosa più ampia, però la Roma se la deve giocare fino alla fine. È iniziato questo corso con Gasperini, che sta facendo divertire con la sua visione di calcio. Lazio prima? Per Gattuso sono felice, ha preso una brutta una mazzata con l'Italia ed è ripartito in una piazza non facile. È stato bravo e sta facendo qualcosa di eccezionale".