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Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, il giornalista Ugo Trani ha commentato così le ultime vicende in casa Roma, sottolineando anche quanto incida il divieto di trasferte per i tifosi giallorossi:

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"Ieri i dibattiti sulle parole di Sabatini si sono praticamente trasformati in un processo a Gasperini. I Friedkin della Roma Calcio non gliene frega niente, altrimenti avrebbero detto qualcosa sul fatto che sono 12 trasferte su 14 vietate ai tifosi della Roma.

Getty Images

Stanno falsando il campionato, io voglio giocare con 3mila tifosi in trasferta e far sentire anche la mia voce in trasferta, perché non posso? Altre squadre lo possono fare. È ridicolo".

(Forzaroma.info)