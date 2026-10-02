Questa sera l'Italia gioca contro la Francia. Massimo Callegari, su SportMediaset, ha parlato di quello che la squadra di Mancini deve fare e non fare al cospetto della Nazionale di Zidane. «Quella contro la Francia è una gara difficilissima, naturalmente. Abbiamo delle possibilità ma dobbiamo avere rispetto degli avversari. Per questo bisognerà raddoppiare tatticamente tutti gli esterni di Zidane, Olise, Doué, Barcolà. Tutti gli esterni: vanno contenuti, limitati e va evitato l'uno contro uno con i nostri terzini», ha sottolineato il giornalista.

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«Coraggio è giusto averlo come ha detto Bastoni e come ha detto Mancini. Ma anche equilibrio, compattezza, mantenere un'organizzazione complessiva che non lasci troppo spazio alla Francia, soprattutto in ripartenza come accaduto alla Turchia che poi ha perso 1-0 con i francesi che sono veloci in ripartenza», ha detto il giornalista riferendosi alle cose da fare.

Tra le cose da non fare invece: "C'è entusiasmo per la vittoria contro la Nazionale di Montella ma non si deve essere presuntuosi e non bisogna pensare di avere superato tutti i problemi o di essere sullo stesso piano della Francia, l'Italia è ancora un gradino sotto. E poi c'è la trappola Dembelè: il calciatore fa una cosa che fa anche al PSG in maniera straordinaria, gioca da attaccante centrale ma con un'interpretazione a tutto campo, viene spesso indietro, gioca con i compagni, manovra e apre spazi per gli inserimenti. Questo va controllato e limitato altrimenti andiamo veramente in crisi», ha concluso il telecronista. E sul sito di SportMediaset sono state riportate le sue parole con un titolo: "L'incubo dell'Inter terrorizza anche la Nazionale italiana". Il riferimento è alla finale di CL del 2025.