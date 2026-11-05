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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato così del Napoli dopo la sconfitta in Champions col Porto:

"Parlarne oggi è talmente facile che quasi non mi diverte, è come sparare sulla Croce Rossa. Il Napoli è una sequenza imbarazzante di errori fatti dal 26 maggio quando il Napoli stava firmando Italiano per un progetto giovane, fresco, diverso che cambiasse un gruppo che era destinato ad un po' di oblio, invece l'oblio è stato proprio certificato mettendo Allegri in panchina. Dopo 20 anni che allena, non si può pensare che possa cambiare le sue idee. Ha quelle, in quel modo gestisce, allena e comunica, non me la prendo con Allegri in questo caso, c'è poco da dire.

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La colpa è di chi lo ha preso, De Laurentiis, Manna… Se fai una scelta così, poi la devi supportare, se invece la fai e lasci la squadra in balia degli eventi, hai acuito i problemi con la scelta dell'allenatore. Con la stessa squadra dell'anno scorso, Conte ha fatto secondo facendo male in Coppa, Allegri ha perso 7 partite su 14 e sta facendo male in campionato e in Coppa. Il post partita di Porto-Napoli è più drammatico di Porto-Napoli. Se Allegri ha il coraggio di dire che è stata una buona partita, non ci siamo. Parliamo di una cosa anti-storica, una persona non si è resa conto che il mondo va avanti e lui è rimasto incredibile indietro, si parla di difendere bene, difendere bene cosa? Se continui a difendere, le cose non potranno mai andare bene"